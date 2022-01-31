В Орле потратили только половину денег на расселение «аварийки»

КСП высказала свое мнение о переселении орловцев из аварийного жилья.

Контрольно-счетная палата Орловской области проанализировала результаты исполнения регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Напомним, что средства на него поступают из федерального центра по линии Фонда ЖКХ. Они выделяются на расселение многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законе порядке.

Из отчета КСП следует, что региональным проектом определено два основных показателя его результативности. На момент окончания проверки, то есть по состоянию на 29 октября 2021 года, ни один из этих показателей не был достигнут. Так, всего за проверенный период времени было расселено 8,72 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилья, а плановый показатель составлял 14,14 тысячи «квадратов». Кроме того, на ту же дату расселено было 620 человек при запланированных 780-ти.

«В 2020 году было расселено 7120 квадратных метров аварийного жилого фонда с количеством проживающих в нем жителей — 490 человек», — следует из отчета КСП. По состоянию на 1 октября 2021 года, говорят аудиторы, было расселено 70,6 процента, если считать в квадратных метрах, от утвержденного на 2021 год показателя. Всего за 2019-2021 годы на мероприятия областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда было потрачено 435,658 миллиона рублей, или 60 процентов от планируемого объема, который составляет 725,887 миллиона рублей.

ИА «Орелград»