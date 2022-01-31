В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки Хотынецкой ЦРБ

Халатность, повлекшая смерть человека.

Депутат Перелыгин сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти Светланы Гришиной, жительницы Хотынецкого района, которая не получила своевременной помощи.

Ранее «Орелград» сообщал о резонансной трагедии, которая произошла перед новогодними праздниками.

«В ходе проверки прокуратура установила, что в нарушение требований ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», приказа Минздрава в Хотынецкой ЦРБ не обеспечено надлежащее функционирование скорой медицинской помощи в круглосуточном режиме.

В связи с этим направлено исковое заявление об обязании больницы организовать работу отделения скорой помощи в соответствии с требованиями федерального законодательства. Представления внесены главврачу и первому заму Председателя Правительства. Кроме того, по факту ненадлежащего оказания медпомощи Хотынецким межрайонным прокурором вынесено постановление о направлении материала проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (предусматривает квалифицированный вид халатности, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека)», — рассказал областной депутат Руслан Перелыгин на своей странице в соцсети ВК.

По словам Перелыгина, погибшая была его соратницей по партии «Справедливая Россия» и осталась в памяти людей активным, добрым и отзывчивым человеком.

ИА «Орелград»