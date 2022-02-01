Федеральную землю отобрали у жительницы Орловской области

Спорный участок перешел в ее собственность неправомерно.

Непростое гражданское дело рассмотрел Глазуновский районный суд Орловской области. Как уточнили в пресс-службе этого суда, исковое заявление подало открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Ответчиками выступили местная жительница и администрация Глазуновского района. Истец просил о признании отсутствующим права собственности на земельный участок.

В обоснование заявленных требований компания «РЖД» указала, что она использует участок полосы отвода железной дороги площадью 3 240 886 квадратных метров в Глазуновском районе, направление «Орел-Курск». Основанием является договор аренды, заключенный в 2004 году. А сам участок был поставлен на кадастровый учет в сентябре 2003 года. Пару лет назад в Глазуновке состоялся судебный процесс, участницами которого стали две местные жительницы. Они спорили о границах соседних участков.

«РЖД» было привлечено в качестве соответчика в том процесс. И так получилось, что именно тогда железнодорожники узнали важную для них информацию. Оказалось, что спорный земельный участок принадлежит на праве собственности одной из гражданок. Более того, выяснилось, что он был незаконно образован из земельного участка, который принадлежит Российской Федерации на праве собственности и по договору от 2004 года находится у «РЖД» в аренде.

Подняв материалы, суд пришел к выводу, что решений о выделении или разделе спорной земли, в том числе путем образования нового участка с присвоенным ему кадастровым номером, никем не принималось. Сведений о разделе участка полосы отвода железной дороги, изъятия его из федеральной собственности и передаче в собственность гражданки тоже не нашлось. Возник вопрос: каким образом земля была поставлена на кадастровый учет в качестве личной собственности? Суд решил, что постановка на кадастровый учет была осуществлена неправомерно, а именно с нарушением норм земельного законодательства, что привело к нарушению прав и интересов Российской Федерации. На основании этого иск был удовлетворен – местную жительницу лишили права собственности на землю, которая в реальности является федеральной.

ИА «Орелград»