Михаил Мишустин выделил Орловской области сто миллионов на «умные» спортплощадки

1.2.2022 | 15:00 Новости, Спорт, Экономика

Спортивные объекты будут оборудованы доступом к интернету.

Председатель федерального правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Орловская область получит сто миллионов рублей на создание «умных» спортивных площадок.

Деньги поступят в течение трех лет: 20 миллионов — в этом году, 60 — в следующем и 20 — в 2024.

Всего на эти цели правительством предусмотрены 9 миллиардов рублей, которые будут распределены между 84 регионами.

«Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни», — сообщает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»

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