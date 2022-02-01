Орловцам отказали в налоговых вычетах на 283 миллиона рублей

В Орле почти вдвое вырос денежный объем налоговых отказов.

Сотрудники инспекции ФНС России по городу Орлу провели в 2021 году камеральные налоговые проверки 31 тысячи деклараций, заполненных по типовой форме 3-НДФЛ. В рамках проверок изучалась правомерность заявлений на получение налоговых вычетов. Результаты для жителей областного центра оказались неутешительными, чего не скажешь об интересах государства. По данным ИФНС, по результатам проведенных контрольных мероприятий было отказано в получении налоговых вычетов на сумму 283 миллиона рублей, что выше показателя аналогичного периода предыдущего года на 119 миллионов.

В то же время городской налоговой инспекцией было выдано более 400 уведомлений о подтверждении права на имущественный и социальный налоговые вычеты. Также в ИФНС сообщили, что по результатам указанной контрольной работы было начислено налогов на общую сумму 11,3 миллиона рублей – речь о доходах от продажи имущества, подлежащих зачислению в орловский бюджет. Кстати, показатель 2021 года на 9,6 миллиона рублей превысил результат 2020-го.

Инспекция ФНС России по города Орлу также, в целях исключения ошибок при заполнении деклараций по форме 3-НДФЛ, посоветовала горожанам пользоваться бесплатным сервисом «Декларация». Найти его можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Программные средства». Кроме того, напомним, заполнить декларацию и отправить ее налоговикам в режиме онлайн можно при помощи популярного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

«При заполнении налоговой декларации с помощью данного сервиса программное обеспечение автоматически переносит в налоговую декларацию персональные сведения о налогоплательщике и сведения о полученных им доходах и уплаченного налога на доходы физических лиц, — говорят в городской налоговой инспекции. — Программа имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении налоговой декларации».

ИА «Орелград»