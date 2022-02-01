Орловцы начали голосовать за Тургеневский дуб на конкурсе «Европейское дерево года- 2022» (видео)

Голосование продлится весь февраль.

Жители Орловской области, наряду с жителями других регионов и стран, получили возможность поддержать Тургеневский дуб на конкурсе «Европейское дерево года- 2022».

Голосование стартовало на сайтах www.rosdrevo.ru и www.treeoftheyear.org и продлится весь февраль.

Тургеневский дуб рос в родовой усадьбе И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Уже давно существовала гипотеза о том, что дерево было посажено лично великим писателем. В последствии экспертиза подтвердила такую вероятность.

Дерево погибло в результате урагана в прошлом году, однако организаторы международного конкурса оставили его в числе участников.

ИА «Орелград»