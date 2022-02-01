Орловцы смогут узнать, признан ли интересующий их дом аварийным

1.2.2022 | 7:00 ЖКХ, Новости

Услуга станет доступной с вступлением в силу нового закона.

Как сообщает управление Росреестра Орловской области, с 1 февраля вступает в силу новый Федеральный закон №148-ФЗ. В ведомстве говорят, что он способен защитить орловцев от приобретения «проблемной» недвижимости. Дело в том, что регулятор вводит новые правила информирования о техническом состоянии жилых зданий. Согласно этому  закону региональные и муниципальные власти обязаны при признании многоквартирного дома или отдельного помещения аварийным направлять сведения в Росреестр.

Это означает, что при желании любой может узнать из государственной информационной системы сведения об интересующем его доме. Возможно, кому-то такие сведения помогут избежать покупки квартиры в аварийном доме. Полезные данные можно будет почерпнуть, например, из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ней будут содержаться сведения о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также сведения о признании конкретной квартиры непригодной для проживания.

«Покупателю недвижимости сложно самостоятельно найти информацию о том, что дом аварийный или непригодный для проживания, — поясняет руководитель управления Росреестра по Орловской области  Надежда Кацура. — У органов власти нет обязанности по ведению реестров аварийной недвижимости в открытом доступе. Поэтому при покупке недвижимости существует риск приобретения аварийного или подлежащего сносу жилья. Теперь этот пробел в законодательстве устранен. Росреестр будет включать эти данные в выписку из ЕГРН».

По ее словам, сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания, должны быть направлены в Росреестр компетентными органами до 1 июля 2022 года. Что касается выписки из ЕГРН, то заказать ее можно, например, в традиционном бумажном виде. Для этого надо подать  заявление в любой офис МФЦ. В электронном виде выписку можно получить при помощи онлайн-сервисов Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или Единого портала государственных и муниципальных услуг.

«Обращаем внимание, что выписка из ЕГРН, полученная в электронном виде, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ, — говорят в Орловском Росреестре. — В режиме онлайн выписку можно получить в течение нескольких минут».

ИА «Орелград»

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