Шесть трупов опознали в Орловской области

Необычную статистику озвучило региональное управление МВД.

В Орловской области в 2021 году была идентифицирована личность шести неопознанных трупов. Кроме того, за прошедший год было установлено местонахождение 33 граждан, числившихся пропавшими без вести. Такие данные приведены в итоговом отчете управления МВД России по Орловской области. Из документа также следует, что в 2021-м в результате совместной с другими правоохранительными ведомствами работы было установлено 3180 лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений. Также был задержан 191 подозреваемый, скрывавшийся от следствия, дознания и суда.

Всего в регионе было раскрыто 3761 преступление, в том числе и те, которые вызвали широкий общественный резонанс. Ранее «Орелград» уже писал, что общее количество зарегистрированных в Орловской области преступлений по итогам 2021 года снизилось на 4,7 процента и составило 8151. Как отмечает УМВД, в отчетном периоде снизилось число разбойных нападений, грабежей, краж из квартир, хищений автомобилей и фактов фальшивомонетничества. Последних было зарегистрировано 156. В то же время больше было зафиксировано убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж из магазинов, баз, складов и гаражно-строительных кооперативов, угонов транспортных средств.

«В целом уровень неотвратимости наказания за совершение преступлений сохранился на уровне предыдущего года, — говорится в отчете УМВД. — На стабильно высоком уровне остается раскрываемость убийств (96,4 процента), причинений тяжкого вреда здоровью (98 процентов), разбойных нападений (90 процентов)».

ИА «Орелград»