В Орле после публикаций СМИ объявлена доследственная проверка

Фигурантами уголовного дела, если оно будет возбуждено, снова станут городские чиновники.

Следственный комитет объявил об инициировании доследственной проверки по материалам местных СМИ. Силовиков заинтересовали возможные нарушения при проведении аукционов, объявленных в целях приобретения квартир для сирот.

«Как следует из материалов антимонопольного органа, возможной причиной фактического срыва аукционов могли стать условия, прописанные организатором торгов. Дело в том, что чиновники заметно укрупняли лоты. Так, в рамках одного из аукционов предполагалось приобрести для сирот 19 квартир, и все – одним лотом. На других торгах предметом закупки являлось приобретение 43 жилых помещений площадью не менее 28 и не более 45 квадратных метров. В своих определениях о возбуждении дел УФАС указывает, что объединение в одну закупку большого количества квартир влечет за собой ограничение количества участников аукциона», — сообщал вчера «Орелград».

По результатам проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц из управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.

ИА «Орелград»

ДОПОЛНЕНИЕ.

По информации от пресс-службы областной прокуратуры, вопрос находится на контроле у надзорного ведомства. Изначально нарушение жилищных прав детей-сирот было установлено прокуратурой, и УФАС получило поручение о проведении проверки соблюдения антимонопольного законодательства.