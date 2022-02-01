В Орле проверили миллиарды, вложенные в демографию

Огромные финансовые вложения не улучшили демографическую ситуацию.

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит эффективности расходования средств в рамках реализации национального проекта «Демография» на территории Орловской области» появилась на сайте Контрольно-счетной палаты региона. Проверка была плановой. Она охватила весь 2020 год и 9 месяцев 2021 года. Из отчета следует, что в состав нацпроекта «Демография» включено пять федеральных проектов. Столько же на Орловщине реализуется региональных проектов.

В 2020 году расходы по ним составили 1,502 миллиарда рублей, или 96,2 процента плана. Почти 70 процентов из них были выделены на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Сообщается, что лишь по двум проектам обязательства были исполнены целиком. Речь идет о программах повышения качества жизни граждан старшего поколения и формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. По трем оставшимся проектам средства были освоены на 83-99 процентов.

На 2021 год в областном бюджете были предусмотрены расходы по тем же пяти проектам на сумму 1,944 миллиарда рублей. Фактически по состоянию на 1 октября 2021 года расходы составили 1,111 миллиарда, или 57,2 процента от общего объема средств, предусмотренных на 2021 год. В ходе анализа паспортов региональных проектов были выявлены недостатки. В частности, при разработке региональных проектов не в полной мере были учтены требования федеральных методических рекомендаций.

Кроме того, в одном из проектов почему-то не было предусмотрено финансовое обеспечение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Интересно и то, что аудиторы при анализе показателей за 2020 год выявили значительное превышение фактических результатов над плановыми значениями. По мнению КСП, это свидетельствует о некачественном планировании показателей и их искусственном занижении на стадии разработки. Также аудиторы усомнись в ряде показателей, подчеркнув, что выявленные недостатки влияют на достоверность оценки достижения целевых индикаторов.

Что касается проекта по строительству и модернизации спортивных объектов, то тут аудиторы указали на типичные для Орловщины проблемы: срыв сроков исполнения контрактов подрядными организациями и затягивание сроков разработки проектной документации на строительство. В свою очередь это приводит к низкому проценту освоения бюджетных средств, дополнительным затратам на завершение работ в дальнейшем, а также к неэффективному использованию бюджетных денег.

ИА «Орелград»