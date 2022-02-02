Альберт Гутнов снова возглавил «Орелгосзаказчик»

Бывший руководитель Васильев находится под домашним арестом.

По сообщениям орловских СМИ, Альберт Гутнов назначен врио руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик». Ранее чиновник уже возглавлял то же учреждение.

Отметим, что бывший руководитель «Орелгосзаказчик», Алексей Васильев, как и многие городские чиновники, находится под домашним арестом по подозрению в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Силовики тогда обратили внимание на то, что руководство «Орелгосзаказчика» не побрезговало хищением бюджетных средств, предназначенных для детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок».

ИА «Орелград»