Алексей Мельников возглавил орловское управление строительства

До конца прошлого года он был замдиректора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

Алексей Мельников, начиная с сегодняшнего дня, возглавил управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла.

Управление строительства является самостоятельным юридическим лицом, принадлежащим мэрии. Оно выполняет функции учредителя муниципальных казенных учреждений: «Управления коммунальным хозяйством города Орла», «Службу технического обеспечения администрации города Орла», «Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла».

«Свой трудовой путь Алексей Мельников начал в 1997 году. Работал в коммерческих структурах, Администрации Орловской области, Министерстве образования РФ,

С 2014 года трудовой путь Алексей Мельникова пролегал по образовательным организациям как на педагогических, так и на административно-хозяйственных должностях. До конца 2021 года занимал должность заместителя директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. Также с июля 2020 года по январь 2022 года работал проректором по финансово-экономической работе Орловского государственного университета экономики и торговли», — сообщила пресс-служба городской адмиинистрации.