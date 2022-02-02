Орловская полиция объявила о розыске очевидцев смертельного ДТП с тремя «КамАЗами»

2.2.2022 | 13:33 Новости, Происшествия

Авария случилась 26 декабря в первой половине дня.

Полиция объявила о розыске очевидцев смертельного ДТП с участием трех грузовиков «КамАЗ».

«Следственная часть СУ УМВД России по Орловской области просит свидетелей (очевидцев) данного происшествия обратиться к следователю по телефону 8(4862)40-03-48, 8-910-206-19-96. Конфиденциальность гарантирована», — сообщает пресс-служба УМВД.

Ранее «Орелград» сообщал об аварии, которая произошла 26 декабря на трассе «Орел — Ефремов»:

«Авария произошла в 10.45 на трассе «Орел — Ефремов». 55-летний водитель бензовоза КамАЗ с прицепом выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, который ехал навстречу. После этого произошло столкновение с еще одной грузовой машиной той же марки.

В результате ДТП водитель бензовоза скончался на месте. Один из водителей грузовиков госпитализирован в Залегощенскую больницу».

ИА «Орелград»

 

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