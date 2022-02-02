Орловская полиция отказалась возбуждать дело на покойника

Умершего жителя Орловской области пытались обвинить в мошенничестве.

Необычное гражданское дело рассмотрел Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Он отказал в удовлетворении исковых требований о возмещении материального ущерба за счет наследственного имущества. Подробности сообщает пресс-служба этого суда. В роли истца выступило отделение Пенсионного фонда Российской Федерации. Из иска следовало, что материальные претензии у госучреждения возникли к неназванному жителю Верховского района Орловской области.

Ранее данный гражданин обратился в управление Пенсионного фонда с заявлением о назначении ему ежемесячной денежной выплаты в связи с проживанием в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Иными словами, мужчина проживал в населенном пункте, признанном пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. При назначении выплаты он подписал обязательство своевременно сообщать пенсионному органу «об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ежемесячной денежной выплаты».

Например, в случае переезда в другой населенный пункт он должен был уведомить об этом сотрудников Пенсионного фонда, так как выплаты положены только при постоянном проживании на загрязненной территории. Не так давно сотрудники Пенсионного фонда выяснили, что указанный гражданин переехал и «прописался» в Новодеревеньковском районе, который не относится к льготной зоне. Однако он об этом своевременно не сообщил, из-за чего ему продолжали выплачивать пособие.

Подобные действия, как правило, правоохранительными органами и судами квалифицируются как мошенничество с социальными выплатами. Вот и в данном случае по установленному факту «сокрытия факта смены жительства» полиция провела проверку. Однако по ее итогам было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку льготник умер. Но Пенсионный фонд на этом не остановился и решил взыскать переплаченную покойному сумму с его наследников. Однако выиграть процесс чиновникам не удалось.

«При рассмотрении гражданского дела судом установлено, что наследники первой очереди к имуществу умершего в права наследования не вступали, — сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. — Его дочь у нотариуса отказалась от права вступления в наследство после смерти отца. Кроме того, отсутствует наследственное имущество после его смерти. Решением районного суда в удовлетворении исковых требований было отказано».

ИА «Орелград»