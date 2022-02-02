Орловский бизнес обнулил долги по зарплате

В регионе уже второй месяц подряд официально задолженности перед работниками нет.

Орелстат сообщил сведения о просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области по состоянию на 1 января 2022 года. Впрочем, как таковых данных нет, поскольку «по форме №3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил». Таким образом, официальная статистика уже второй месяц подряд фиксирует отсутствие долгов по зарплате, хотя у других госведомств, конечно, может иметься иная статистика.

Также Орелстат сообщил о заработках на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях Орловской области. По данным ведомства, средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2021 года, составила 35 148 рублей. Она осталась практически на уровне октября 2021 года, а по сравнению с ноябрем предыдущего года увеличилась на 13,8 процента. Показатели реальной зарплаты, которая учитывает инфляцию, оказались чуть скромнее. Однако и тут аналитики подсчитали, что она увеличилась по сравнению с ноябрем 2020 года на 4,3 процента.

Оплата труда по видам экономической деятельности по-прежнему различается значительно. Самыми «богатыми» остаются работники финансовой и страховой деятельности, зарабатывающие по 52 468 рублей в месяц. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве орловцы на отчетную дату получали по 44 216 рублей в месяц, в системе государственного управления – по 40 344 рубля. Самые низкие, из приведенных Орелстатом, зарплаты отмечены в области здравоохранения и социальных услуг (30 593 рубля), образовании (30 585 рублей), а также в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений (26 022 рубля).

ИА «Орелград»