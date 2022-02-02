Расходы на скверы и парки в Орле сделают «прозрачными»

Горсовет одобрил новый способ контролировать бюджетные траты.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, власти Орла придумали новый способ контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на уборку и содержание парков и скверов. Идея была озвучена в ходе обсуждения вопроса о внесении поправок в бюджет города. Сообщается, что исходила она от администрации города, которая предложила отныне отдельной строчкой в бюджете выделять «зеленые» расходы. «Это важно для обеспечения прозрачности и осуществления в полной мере контроля за расходованием средств городской казны, направленных на эти цели», — заявили в парламенте.

«Важно, что средства будут направлены именно на эту «видовую» позицию, на уборку парков и скверов и не будут распределены на другие статьи бюджета», — такое мнение выразил председатель бюджетного комитета Тимур Нерушев. В целом идею поддержали и другие члены городского парламента. Отметим, что идея возникла не на пустом месте. В прошлом году по итогам проведенной проверки городская Контрольно-счетная палата высказала немало претензий по поводу указанных выше расходов.

По результатам контрольного мероприятия было установлено, что границы большинства скверов, парков и других зеленых зон в Орле не закреплены документально — участки не выделены, не осуществлен их государственный кадастровый учет. Кроме того, они не отнесены к землям рекреационного назначения, а находятся на землях общего пользования, без их выделения и отграничения от элементов улично-дорожной сети.

«Недостоверные данные о площадях скверов, парков, зеленых зон, технических паспортов на набережные, достоверных данных о количестве зеленых насаждений, скамеек, урн и прочих элементов благоустройства привели к недостоверности расчетов потребности МКУ «УКХ» в бюджетных средствах на содержание парков, скверов и набережных», — констатировала КСП.

Более того, все это, по мнению аудиторов, позволяло в два предыдущих года произвольно устанавливать, а в отдельных случаях завышать площади уборки данных объектов. Отметим, что всего в 2021 году убиралось 57 парков, скверов и др. Общая сумма неправомерных расходов бюджета города Орла на содержание и уборку набережных рек Ока и Орлик была оценена в 657,56 тысячи рублей, оплата завышенных объемов работ по санитарному содержанию парков и скверов — в 440,63 тысячи рублей.

ИА «Орелград»