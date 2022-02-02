Спецкомиссия по алкоголю появилась в мэрии Орла

Комиссия будет оценивать риски, связанные с возможным ограничением торговли спиртным.

При администрации Орла будет работать специальная комиссия. Постановление о ее создании и положение о ее работе издал мэр Юрий Парахин. Он же утвердил персональный состав нового коллегиального органа. Из постановления следует, что главной задачей комиссии станет оценка рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов города Орла. Речь идет об актах по первоначальному установлению, увеличению, уменьшению или отмене ранее установленных границ территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Напомним, в последние годы в Орловской области было ужесточено законодательство в этой сфере, в том числе были введены новые нормы для так называемых «наливаек» — по сути, пивбаров, которые располагаются вблизи многоквартирных домов или даже на их первых этажах. Риски принятия решения о границах «алкогольных» территорий будет оценивать комиссия, в состав которой включен 21 человек. Председателем назначен заместитель мэра Алексей Степанов.

В состав нового органа, помимо чиновников, вошли представители общественных организаций и бизнес-сообщества. Так, ее членами стали представители комитета рестораторов и отельеров при Торгово-промышленной палате Орловской области, индивидуальные предприниматели и главы компаний, волонтеры областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры медики», представители регионального отделения «Опоры России». Своего делегата отрядит в комиссию и Орловский горсовет народных депутатов.

Члены комиссии имеют право на равных участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов, высказывать замечания, предложения и дополнения как в письменной, так и в устной форме. Решение принимается путем открытого голосования большинством голосов, для этого надо набрать не менее двух третей от общего числа членов комиссии. В случае равенства голос председателя комиссии является решающим. «Комиссия при принятии решений контролирует соблюдение прав и охраняемых законом интересов всех субъектов, участвующих в процессе определения границ прилегающих к МКД территорий, на которых не допускается реализация алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — отмечено в постановлении мэрии.

ИА «Орелград»