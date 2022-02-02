Треть исследованных в Орле продуктов оказались фальсификатом

Эксперты рассказали о результатах ветеринарного надзора.

В 2021 году сотрудниками территориального управления Россельхознадзора в сфере внутреннего ветеринарного надзора было проведено 1934 контрольных мероприятия. По их итогам в Орловской области было составлено 490 административных протоколов. Для сравнения, в Курской области, надзор за которой также осуществляет ТУ Россельхознадзора, было составлено 902 протокола об административных правонарушениях. На территории двух указанных регионов были вынесены «штрафные» постановления на общую сумму 12,561 миллиона рублей. Кроме того, деятельность 28 предприятий из-за нарушений по решениям судов была временно приостановлена.

Как сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора, в минувшем году для исследования в лабораторных условиях у проверенных организаций было отобрано 1040 проб пищевой продукции. В 170-ти из них эксперты выявили несоответствие по показателям качества и безопасности. Иными словами, 16 процентов пробе проверку не выдержали. Отметим, что 181 проба была исследована на наличие признаков фальсификации. Эту проверку не выдержали 36 процентов исследованных проб мясной продукции и почти 31 процент проб молочной продукции.

«По фактам выявления недоброкачественной продукции отозвано 75 (Орловская область — 48, Курская область — 27) деклараций о соответствии, — сообщает ТУ Россельхознадзора. — Изъято из оборота и утилизировано 42,2 тонны подконтрольных товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов».

ИА «Орелград»