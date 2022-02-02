В Орле на Бульваре Победы открыта фотовыставка редких животных

2.2.2022 | 15:30 Культура, Новости, Общество

Она продлится до конца марта.

На Бульваре Победы начала свою работу фотовыставка монет с изображением редких животных. Представлены памятные монеты серий «Красная книга» и «Сохраним наш мир».

Подобные монеты Банк России выпускает начиная с 1992 года. На данный момент их было выпущено более 150 видов.

«На выставке «Драгоценный мир живой природы» орловцы могут не только рассмотреть сами монеты, но и узнать интересные факты об особенностях, повадках и среде обитания изображенных на них животных. Выставка расскажет о том, к примеру, чем опасна кавказская гадюка, что стало причиной исчезновения сахалинских осетров и сколько могут весить рога алтайского горного барана. Выставка состоит из 19 панно, на каждом из которых рассказана отдельная увлекательная и удивительная история», — интригует пресс-служба Банка России.

ИА «Орелград»

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