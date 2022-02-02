В Орле назвали причину криминализации подростков

Полиция считает родителей ответственными за то, что их дети преступают закон.

Депутаты Орловского горсовета заслушали итоговый отчет о работе подразделений УМВД России по Орлу за 2021 год. Как сообщили в пресс-службе городского парламента, с докладом перед депутатами выступил начальник городской полиции Сергей Бахтин. Он сообщил, что в 2021 году на территории областной столицы было зарегистрировано 3982 преступления, что на 0,6 процента меньше, чем годом ранее. Из них было раскрыто 1612 преступления, а нераскрытыми остались 2117 преступлений. Впрочем, годом ранее нераскрытых преступлений было на 10 процентов больше.

В числе прочего Сергей Бахтин поднял тему подростковой преступности. По его словам, одной из основных причин криминализации подростковой среды является ослабление контроля за детьми со стороны родителей. Более того, в орловской полиции считают, что родители и сами зачастую представляют собой негативный пример равнодушного и антиобщественного поведения. Вина их заключается и в том, что они «не принимают должных мер к воспитанию и содержанию детей».

«Сотрудники полиции осуществляют профилактическую работу со 175 неблагополучными семьями, не исполняющими обязанности по содержанию и воспитанию детей, — прозвучало в докладе. — За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлечено 685 родителей, возбуждено четыре уголовных дела по ст.156 УК РФ».

Еще одно уголовное дело, как ранее уже рассказывал «Орелград», в Орле в минувшем году было заведено по статье 150 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Еще два дела было заведено за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции по статье 151.1 УК РФ. Также в суды было направлено 33 материала о лишении или ограничении родительских прав, 17 из них были удовлетворены.

«Приведенная статистика свидетельствует о необходимости продолжения целенаправленного активного воздействия со стороны всех субъектов профилактики, в том числе общественности на вопросы досуговой занятости подростков, обеспечения надлежащего контроля за неблагополучными семьями в целях защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, недопущения их вовлечения в совершение противоправных действий, снижения агрессивности в их поведении», — отметил докладчик.

ИА «Орелград»