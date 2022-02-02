В Орле уроженец Якутии напал на полицейского

Нетрезвый мужчина пытался нокаутировать участкового ударом в челюсть.

В Орле Заводской районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении уроженца республики Саха (Якутия). Как уточнили в пресс-службе этого суда, молодой человек временно проживает в Орле. Судя по материалам дела, примерным поведением он не отличается. Само дело на него было заведено по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Инцидент произошел в августе 2021 года. Нетрезвый мужчина отказался покидать квартиру, в которой какое-то время проживал со своей местной сожительницей. Последней и принадлежало жилье. Выставить бывшего возлюбленного за дверь самостоятельно она не смогла, поэтому позвонила в полицию и попросила о помощи в «выселении мужчины из ее квартиры». Девушка подала официальное заявление об этом.

По вызову на место прибыли участковые уполномоченные отдела полиции №2 по Заводскому району города Орла. Один из них представился и предъявил служебное удостоверение, после чего попросил у находившегося в квартире мужчину показать его документы, удостоверяющие личность. Отметим, что участковый был одет по форме. Подсудимый исполнять требования отказался. Более того, он ударил полицейского кулаком по лицу, угодив тому в нижнюю челюсть. После этого дебошир был задержан.

«В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, при допросе заявил, что допускает возможность нанесения удара полицейскому, но не помнит этого, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе Заводского райсуда. — Суд, проанализировав и оценив доказательства по делу в совокупности, нашел полностью доказанной виновность подсудимого в инкриминируемом деянии, квалифицировав его действия по ч.1 ст.318 УК РФ».

За содеянное уроженец Якутии получил наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Обвинительный приговор первой инстанции еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»