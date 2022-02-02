В Орловской области 1070 владельцев аварийного жилья получили новые квартиры

2.2.2022 | 17:36 Новости, Строительство

Программа рассчитана на 2019-2025 годы.

К началу 2022 года 1070 владельцев аварийного жилья получили новые квартиры. Эту информацию озвучил Григорий Шайкин, руководитель регионального Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения, во время  сегодняшнего онлайн-брифинга.

Речь шла об областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда», рассчитанной на 2019-2025 годы. Она касается многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

«На 2022 год для Орловской области установлен целевой показатель, предусматривающий расселение нарастающим итогом не менее 18,9 тыс. квадратных метров аварийного жилья до конца года, то есть с учетом перевыполнения показателей в прошедшем году нам предстоит расселить ещё не менее 2,9 тыс. квадратных метров аварийного жилья и улучшить жилищные условия 200 жителей областной столицы», − цитирует Григория Шайкина пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»

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