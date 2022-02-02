В Орловской области отделы МФЦ стали работать на два часа дольше

Изменения коснулись 21 отдела.

По сообщению «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг», в 21 отделах МФЦ Орловской области изменился режим работы.

Начиная со вчерашнего дня, многофункциональные центры начали работать на два часа дольше:

Отдел МФЦ Болховского района: Понедельник 11:00 — 20:00, Вторник-суббота 08:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Верховского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Глазуновского района: Понедельник-пятница 08:30 — 17:30.

Отдел МФЦ Дмитровского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Должанского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Залегощенского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Знаменского района: Понедельник-пятница 09:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Колпнянского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Корсаковского района: Понедельник-пятница 09:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Краснозоренского района: Понедельник-пятница 09:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Кромского района: Понедельник 11:00 — 20:00, Вторник-суббота 08:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Малоархангельского района: Понедельник-пятница 09:00 — 18:00.

Отдел МФЦ Новодеревеньковского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Новосильского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Покровского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Свердловского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Сосковского района: Понедельник-пятница 09:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Троснянского района: Понедельник-пятница 09:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Урицкого района: Понедельник 11:00 — 20:00, Вторник-суббота 08:00 — 17:00.

Отдел МФЦ Хотынецкого района: Понедельник-пятница 09:00 — 18:00.

Отдел МФЦ Шаблыкинского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.

ИА «Орелград»