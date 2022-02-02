В Орловской области отделы МФЦ стали работать на два часа дольше

Изменения коснулись 21 отдела.
По сообщению «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг», в 21 отделах МФЦ Орловской области изменился режим работы.
Начиная со вчерашнего дня, многофункциональные центры начали работать на два часа дольше:
Отдел МФЦ Болховского района: Понедельник 11:00 — 20:00, Вторник-суббота 08:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Верховского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Глазуновского района: Понедельник-пятница 08:30 — 17:30.
Отдел МФЦ Дмитровского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Должанского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Залегощенского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Знаменского района: Понедельник-пятница 09:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Колпнянского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Корсаковского района: Понедельник-пятница 09:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Краснозоренского района: Понедельник-пятница 09:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Кромского района: Понедельник 11:00 — 20:00, Вторник-суббота 08:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Малоархангельского района: Понедельник-пятница 09:00 — 18:00.
Отдел МФЦ Новодеревеньковского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Новосильского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Покровского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Свердловского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Сосковского района: Понедельник-пятница 09:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Троснянского района: Понедельник-пятница 09:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Урицкого района: Понедельник 11:00 — 20:00, Вторник-суббота 08:00 — 17:00.
Отдел МФЦ Хотынецкого района: Понедельник-пятница 09:00 — 18:00.
Отдел МФЦ Шаблыкинского района: Понедельник-пятница 08:00 — 17:00.
ИА «Орелград»