За сутки 650 орловцев заразились коронавирусом

2.2.2022 | 12:24 Медицина, Новости

143 человека госпитализировано.

В Орловской области продолжает стремительно расти количество заболеваний коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки было выявлено 650 новых случаев, 143 пациента было госпитализировано. Общее число заболеваний – 78 966 человек.

Выздоровел 271 человек, всего – 69 176.

Четыре человека умерло, всего – 4.

В России заразилось 12 128 796 (+ 141 883, 17 201 госпитализировано) человек. Выздоровело 10 337 008 (+ 48 426) человек. Умерло 332 690 (+ 678) человек.

ИА «Орелград»

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