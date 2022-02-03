Дома в Орле попытаются сделать пожаробезопасными

Мэрия утвердила план по обеспечению пожарной безопасности.

Соответствующее постановление издал мэр Орла Юрий Парахин. Он утвердил план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города на 2022 год. Документом предусмотрена организация работ по приведению в пожаробезопасное состояние объектов жилищного фонда и приведение их в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности. В частности, мэр приказал провести проверку подвалов, чердаков и технических этажей «на предмет размещения там производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов».

Данная миссия возложена, в основном, на управляющие организации. По замыслу мэрии, масштабная проверка этих помещений будет проведена дважды, в периоды проведения традиционных месячников «Безопасное жилье»: с 21 февраля по 21 марта и с 3 по 31 октября 2022 года. В эти же сроки управляющим организациям предписано провести уточнение планов эвакуации в случае пожара и разъяснительные беседы с населением, а также очистить лестничные площадки от посторонних предметов, препятствующих эвакуации, и обеспечить свободный проезд пожарной и специальной техники к жилым домам и источникам пожарного водоснабжения. Также мэр приказал обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов.

Кроме того, Парахин поручил поддерживать в работоспособном состоянии пожарные гидранты и проводить профилактические мероприятия «по выявлению притонов и мест сбора граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, с целью предупреждения возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций в жилом секторе города Орла». Также планом предусмотрено проведение собраний с председателями домовых и уличных комитетов, проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с семьями, состоящими на учете в органах опеки и попечительства, и индивидуальной работы с социально неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей. Документом предусмотрено и оказание социальной помощи по приведению жилья в пожаробезопасное состояние.

ИА «Орелград»