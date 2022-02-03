Дороги Орла унесли 11 жизней

Управление МВД по городу Орлу озвучило статистику аварий за прошлый год.

Информация о дорожно-транспортных происшествиях и предпринятых мерах профилактики аварийности прозвучала на заседании Орловского горсовета народных депутатов. Начальник УМВД России по городу Орлу Сергей Бахтин, выступивший с докладом перед парламентариями, привел статистику 2021 года. По его словам, всего в минувшем году на дорогах областного центра было зарегистрировано 261 дорожно-транспортное происшествие. В результате этих инцидентов 11 человек, к сожалению, погибли, еще 330 – пострадали. Причем в 28 дорожно-транспортных происшествиях пострадали дети в возрасте до 16 лет.

«Среди приоритетных задач реализован комплекс мер, направленных на снижение аварийности на автодорогах областного центра, обеспечение надлежащего надзора за соблюдением безопасности при выполнении пассажирских перевозок, осуществлением ремонта и содержанием улично-дорожной сети», — отметил при этом Сергей Бахтин. Позитивным моментом, например, можно считать то, что общее количество совершенных в Орле ДТП по сравнению с 2020 годом сократилось на 5,4 процента, а число пострадавших в них граждан снизилось на 6,8 процента. Впрочем, данное положение дел, по словам Бахтина, не позволяет самоуспокаиваться.

«Сотрудниками ОГИБДД совместно с сотрудниками ДПС УГИБДД на территории областного центра пресечено 70 140 нарушений Правил дорожного движения, — сообщил начальник городского УМВД. — Составлено 593 административных протокола за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 504 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. К уголовной ответственности за неоднократное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечено 140 граждан».

ИА «Орелград»