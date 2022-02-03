Двадцатилетний орловец вовлек несовершеннолетнего товарища в наркоторговлю

3.2.2022 | 12:27 Закон и порядок, Новости

Оба преступники дали признательные показания.

20-летний житель Орловской области привлек своего 15-летнего знакомого к сбыту наркотиков. Вероятно, он заранее просчитывал «пути отступления» и надеялся использовать особенности российского законодательства в свою пользу.

В настоящий момент его обвиняют не только в незаконном хранении и сбыте наркотиков, но и в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Что касается подростка, то его тоже будут судить (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).

«Следствием установлено, что в июле 2021 года 20-летний житель города Орла вовлек в незаконный сбыт наркотических средств своего 15-летнего знакомого, которому он передавал наркотические средства для их незаконного распространения . В указанный период несовершеннолетний участник преступной группы неоднократно продавал наркотические средства в городе Орле. Полученные от продажи денежные средства злоумышленники делили между собой.

Кроме того, совершеннолетний участник преступной группы незаконно хранил наркотическое средство в значительном размере по месту своего жительства, которое было изъято в ходе обыска.
Следствием выполнен необходимый объем следственных и процессуальных действий, направленных на полное установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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