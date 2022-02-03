Каждый 12-й орловский призывник оказался негодным

Молодые люди не способны служить в армии по состоянию здоровья.

В администрации Орловского муниципального округа подвели итоги осенне-зимнего призыва 2021 года. Как уточнили в пресс-службе муниципалитета, с докладом выступил временно исполняющий обязанности военного комиссара Борис Картуков. По его словам, военкомат с поставленным ему заданием справился. В конце прошлого года призывную комиссию прошли порядка 340 местных юношей, но лишь около 60 из них пополнили ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

Из призванных 84 процента ребят оказались заметно старше 18 лет. Военком по этому поводу пояснил, что им были даны отсрочки от призыва на период учебы. Теперь они окончили средние специальные или высшие учебные заведения и отправились служить Родине. Картуков также отметил, что только 42 процента призывников были признаны абсолютно годными к несению воинской службы, им присвоена категория годности А. Многие получили категорию годности Б, так как у них были выявлены «незначительные ограничения».

«184 человека получили отсрочку от военной службы: 167 – на получение образования, 13 – по состоянию здоровья, на лечение, — следует также из сообщения администрации Орловского муниципального округа. — Также получили отсрочки призывники, окончившие учебные заведения и поступившие на службу в органы внутренних дел, один человек – по семейным обстоятельствам».

«К сожалению, у большинства освобожденных от призыва в армию серьезные проблемы со здоровьем, им выдадут военные билеты с категорией годности В (в мирное время не годен к военной службе)», — сказал также Борис Картуков, попутно отметив, что 8 процентов призывников по состоянию здоровья абсолютно не годны к военной службе даже в военное время.

«Основной проблемой этого призыва стало распространение коронавирусной инфекции и ограничительные меры в связи с этим, — говорят в муниципалитете. — Дело в том, что основные больницы и поликлиники области перепрофилированы на лечение ковидных больных. В результате призывники с заболеваниями не могли вовремя пройти дополнительное медицинское обследование и уточнить свои диагнозы».

ИА «Орелград»