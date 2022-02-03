Орловские судьи рассказали о росте числа рассмотренных дел

Президиум Орловского областного суда огласил итоги работы за 2021 год.

В Орловском областном суде состоялось заседание президиума, на котором были заслушаны отчеты о деятельности уголовной, гражданской и административной коллегий. Кроме того, участники утвердили обзоры судебной практики. Об этом сообщила пресс-служба Орловского облсуда. Она же привела краткие статистические данные, озвученные в ходе заседания. Так, за весь 2021 год в Орловский областной суд поступило восемь уголовных дел в отношении 11 лиц для рассмотрения в первой инстанции. Отметим, что облсуд в таком порядке рассматривает особо важные и сложные дела, в том числе вызвавшие широкий общественный резонанс.

В апелляционном порядке за год судебной коллегией по уголовным делам было рассмотрено 403 уголовных дела, возбужденных в отношении 466 лиц, а также 1247 различных материалов в отношении 1317 лиц. К числу материалов, например, относятся апелляции задержанных, в отношении которых судами первой инстанции были вынесены постановления о заключении под стражу или домашний арест.

Что касается гражданских дел, то в 2021 году соответствующей областной судебной коллегией в первой инстанции было рассмотрено 40 таких материалов. По апелляционным и частным жалобам поступило еще 2785 гражданских дел, что на 13 процентов больше, чем за 2020 год. Также сообщается, что судебной коллегией по административным делам в минувшем году в рамках первой инстанции было рассмотрено 168 административных дел, что на 21 процент меньше, чем 2020 году. При этом отмечен рост на 29 процентов количества дел, рассмотренных в апелляции. Всего таковых за год набралось 548. В облсуде добавили, что 437 дел об административных правонарушениях было пересмотрено. Данный показатель по сравнению с предыдущим годом вырос на 32 процента.

ИА «Орелград»