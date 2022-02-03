План борьбы с нелегальной миграцией разработали в Орле

Программа профилактики утверждена управлением МВД по региону.

Управление МВД России по Орловской области утвердило программу профилактических мероприятий в сфере миграции на 2022 год. Из документа следует, что курс будет взят на отказ в проведении плановых проверок. В связи с этим ожидается снижение административной нагрузки на подконтрольную среду. При этом УМВД обещает максимально полно охватить профилактическими мероприятиями подконтрольные объекты.

Согласно приведенной в документе статистике, по итогам 11 месяцев 2021 года сотрудниками органов внутренних дел в Орловской области было проведено 1320 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Для сравнения, в 2020 году за аналогичный период времени было проведено 891 такое мероприятие. В 2021-м в 35-ти случаях проверкам подвергались объекты строительства, в том числе жилого. Практика прошлых лет показывает, что нелегальных мигрантов привлекают на стройки.

В трех случаях объектами проверок стали промышленные предприятия, в 11-ти – предприятия торговой сферы, 208-ми случаях проверен был жилой сектор, поскольку нелегальные мигранты могут трудиться в качестве подсобных рабочих в домашних хозяйствах, например. Всего было выявлено 93 правонарушения, что более чем вдвое превысило показатель 2020 года. В 2022 году будет продолжено проведение таких мероприятий. Кроме того, план включает в себя выдачу предостережений юридическим лицам и ИП о недопустимости нарушения закона в сфере миграции, проведение консультаций, семинаров и конференций на миграционную тематику.

ИА «Орелград»