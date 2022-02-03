Постояльцы орловского санатория «Дубрава», рискуя жизнью и здоровьем, проходят реабилитацию после коронавируса

«Кругом плесень и сырость».

Издание «Орловские новости» опубликовало репортаж из аварийного корпуса санатория «Дубрава», в котором рассказано о том, как постояльцы, рискуя жизнью и здоровьем, проходят реабилитацию после коронавируса.

Напомним, ранее Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ненадлежащего содержания одного из помещений санатория. Поводом послужило размещение в соцсетях видеозаписи, на которой видна антисанитария и аварийный характер здания, которое формально предназначено для восстановления здоровья граждан.

После этого областные власти признали проблему, и Татьяна Крымова, первый зампред правительства Орловской области, рассказала о невозможности одновременного проведения ремонтных работ, но заверила, что поэтапно ситуация все же будет исправляться.

Отметим, что параллельно с поэтапными ремонтными работами, люди продолжают проживать в здании, которое потенциально представляет угрозу для их жизни и здоровья. Для иллюстрации приводим отзывы постояльцев из репортажа «Орловских новостей»:

«Мы приехали сюда лечить дыхательные органы. А получается, мы лечим легкие и тут же их засоряем пылью и грязью от этого ремонта, калечимся. Условия никакие, комнаты старые, кругом плесень и сырость. Здесь многие люди жалуются, но не каждый хочет публично и официально куда-то обращаться, так как это делаю я. Многие люди боятся, не знают своих прав, не знают, куда и с чем обратиться».

«Нареканий много возникает. Здесь есть помещение, которое называется бункер, потому что там двери такие достаточно мощные и находится оно в подвале. При спуске вниз, там была конструкция из фанеры, она от сырости уже обвалилась. Я смотрел в телефон, резко повернулся и понял, что мог бы пострадать, потому что эта фанера была на уровне моего виска, практически на уровне моих глаз».

«Я как-то иду на процедуру, смотрю, провода эти болтаются, и в шутку говорю, что тут на проводах можно повеситься».

ИА «Орелград»