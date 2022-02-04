Администрация губернатора будет следить за СМИ?

Чиновникам поручили вести мониторинг прессы на предмет толерантности.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило «План мероприятий по реализации на территории Орловской области в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». В документе прописаны поставленные задачи, сроки их исполнения и ответственные исполнители, источники финансирования и индикаторы — количественные и качественные. Под номером один в плане поставлена такая задача, как обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав.

Для решения этой задачи планом предусматривается мониторинг освещения в средствах массовой информации фактов нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям. Ответственным исполнителем в данном случае назначена администрация губернатора и правительства Орловской области. Ей же поручено вести в СМИ мониторинг других ущемляющих права граждан обстоятельств, в том числе при приеме на работу, замещении должностей и формировании кадрового резерва на региональном уровне.

Данный контроль будет вестись ежегодно на постоянной основе, но лишь в пределах средств, предусмотренных в бюджете Орловской области. Отметим, что планом предусмотрено «принятие мер по недопущению дискриминации по признаку национальной принадлежности при осуществлении государственными органами и органами местного самоуправления своей деятельности». Главным индикатором выполнения данной задачи станет количество вышеуказанных фактов, получивших освещение в средствах массовой информации. Добавим, что администрация губернатора также будет вести мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и др.

ИА «Орелград»