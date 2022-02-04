Четверо орловцев представят Россию на Олимпийских играх в Пекине

Правда, как минимум трое из них начинали карьеру в Московском регионе, имеющим необходимую инфраструктуру.

Четыре молодых спортсмена, так или иначе связанные с нашим регионом, представят олимпийскую сборную России на Олимпийских играх, которые откроются сегодня.

Это хоккеисты Анна Савонина и Александр Никишин, а также бобслеистки Анастасия Макарова и Юлия Егошенко. По этому случаю губернатор Андрей Клычков пожелал успехов «орловским олимпийцам».

«Глава региона отметил, что в регионе реализуется множество проектов, направленных на развитие физической культуры, регулярно открываются новые спортивные объекты. Он выразил уверенность, что в будущем честь нашего региона на международной арене будет представлять множество талантливых спортсменов», — сообщила пресс-служба губернатора.

Отметим, что хоккеист Александр Никишин хоккеем начинал заниматься в школе мытищинского «Атланта», Анна Савонина родилась в Электростале (Московская область) и является воспитанницей местной хоккейной спортивной школы олимпийского резерва «Кристалл-Электросталь», а Анастасия Макарова (по информации «Чемпионат.ру») также начинала заниматься спортом в Подмосковье.

ИА «Орелград»