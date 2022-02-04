На Орловщине стали чаще наказывать коллекторов

Количество кредиторов, привлеченных к ответственности, в регионе возросло.

Новую тенденцию подметили в управлении ФССП России по Орловской области. Напомним, именно эта служба ведет надзор за деятельностью компаний, специализирующихся на возврате долгов. И именно оно проверяет жалобы простых граждан, которым коллекторы не дают спокойно жить. Согласно ведомственной статистике, в 2021 году количество коллекторов, привлеченных к ответственности за различные нарушения, по сравнению с предыдущим годом выросло более чем в пять раз.

Впрочем, количественно цифра выглядит не столь внушительно. В УФССП уточнили, что всего за прошлый год поступило 146 жалоб на взыскателей долгов. Из них обоснованными были признаны 28 обращений, в каждом из этих случаев коллекторы понесли наказание. Получается, что приставы удовлетворяют примерно каждую пятую жалобу граждан, а в четырех случаях из пяти коллекторы наказания не несут.

«Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали: превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия на подобное взаимодействие», — перечислили в управлении.

Приставы отмечают, что в списке нарушителей, на которых были составлены административные протоколы, оказались не только коллекторские агентства, но и микрофинансовые организации и даже банки. Также сообщается, что 16 протоколов были рассмотрены в судах, а оставшиеся документы рассмотрели сами приставы. Все виновные юридические лица были привлечены к административной ответственности, а общая сумма оплаченных ими штрафов превысила 1 миллион рублей.

ИА «Орелград»