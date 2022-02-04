Орловские волонтеры во главе с Вдовиным убрали снег около памятника Воинам-интернационалистам

Мемориал расположен в Орле неподалёку от воинского захоронения на Троицком кладбище.

Первый зампред облсовета Михаил Вдовин обратил внимание на снежные завалы вокруг памятника Воинам-интернационалистам. Призвав на помощь волонтеров, он решил лично решить эту проблему. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Уже через два часа получилась аккуратная площадка, доступная для жителей города.

«Благодарю всех, кто откликнулся на нашу просьбу очистить памятник от снега. Совсем скоро День памяти воинов-интернационалистов, мы придём и возложим цветы в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», – сказал Михаил Вдовин.

ИА «Орелград»