Орловский облсовет занял высокое место в федеральном рейтинге открытости

20 из 85.

Орловский облсовет занял высокое, 20-е место, в рейтинге «Парламент на ладони», который был составлен на основе исследования, проведённого Фондом развития городского самоуправления «1870». Независимые эксперты проанализировали работу всех 85 региональных парламентов Российской Федерации.

Экспертам предстояло оценить шесть критериев открытости: открытость принятия решений, открытость законотворческой работы, открытость обратной связи с гражданами, социальная доступность парламента, обеспечение гарантий равенства партий, представленных в парламенте, при освещении деятельности на региональных телеканале и радиоканале.

«Орловский областной Совет народных депутатов занимает 8 место по открытости обратной связи через электронную почту, 15 строчку по социальной доступности парламента.

Что касается гарантий равенства партий, представленных в парламенте, при освещении деятельности на региональных телеканале и радиоканале, то областной Совет нашего региона занимает 28 позицию. Если посмотреть на предоставление эфирного времени на региональном телевидении, то здесь Орловская область занимает 17 строчку из 85, а на радио – 47. Равенство партий обеспечено как на ТВ, так и на РВ.

Что касается открытости законотворческой работы, то здесь Орловский областной Совет народных депутатов занимает 42 позицию», — раскрывает подробности исследования пресс-служба облсовета.

Если говорить об общих результатах, то во главе рейтинга оказались Самарская Губернская Дума, Московская городская Дума и Законодательное Собрание Республики Карелия. Аутсайдерами оказались Дума Чукотского автономного округа, Народный Хурал Республики Калмыкия, Верховный Хурал Республики Тыва.

ИА «Орелград»