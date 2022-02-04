По темпам снижения рождаемости Орловщина обошла всех

Орловская область стала антилидером в Черноземье по ухудшению демографии.

В 2021 году в сравнении с январем-декабрем 2020 года в регионах Черноземья рождаемость снизилась на 1954 человека, или на 3,1 процента. Показатель упал с 63,2 до 61,2 тысячи младенцев. В целом по России он снизился на 32,9 тысячи детей, или на 2,3 процента. Если в 2020 году в стране родилось 1,43 миллиона детей, то в минувшем году — 1,4 миллиона. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Коммерсант».

«Наиболее сильное снижение ведомство зафиксировало в Орловской области — 5,9 процента, — пишет федеральное издание. — Здесь родилось на 341 человека меньше, чем в 2020 году: показатель снизился с 5,7 до 5,4 тысячи. В Липецкой области рождаемость упала на 4,2 процента».

В Курской области рождаемость снизилась на 3,2 процента, в Воронежской области – ровно на 3 процента, в Тамбовской области — на 2,9 процента. Наименьшее снижение уровня рождаемости зафиксировано в Белгородской области, там оно составило ровно 1 процент. На фоне таких цифр еще более тревожной выглядит статистика естественной убыли населения.

Так, по данным Орелстата, в Орловской области по итогам января-ноября 2021 года она составила 2212 человек. При этом заметно возросло число умерших граждан. Если в 2020 году за январь-ноябрь на Орловщине скончались 11 409 человек, то в 2021 году за такой же период времени умер 13 621 житель региона. Таким образом, естественная убыль населения в регионе выросла с 6202 человек в 2020 году до 8683 человек в 2021-м.

ИА «Орелград»