Полиция задержала дальневосточника, промышлявшего в Орле «закладками»

4.2.2022 | 13:30 Закон и порядок, Новости

Покушение на сбыт синтетического вещества.

В Орле задержан 24-летний житель Дальневосточного федерального округа, поместивший в Советском районе в тайник сверток с веществом, предназначенным для продажи. Еще один сверток был изъят из его ботинка.

Последовавшая экспертиза показала, что в свертках было синтетическое наркотическое вещество массой 1,63 грамма. Этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере».

По сообщению пресс-службы УМВД, следствие еще продолжается. Подозреваемый задержан, и вскоре ему выберут меру пресечения.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования