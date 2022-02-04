Полиция задержала дальневосточника, промышлявшего в Орле «закладками»

Покушение на сбыт синтетического вещества.

В Орле задержан 24-летний житель Дальневосточного федерального округа, поместивший в Советском районе в тайник сверток с веществом, предназначенным для продажи. Еще один сверток был изъят из его ботинка.

Последовавшая экспертиза показала, что в свертках было синтетическое наркотическое вещество массой 1,63 грамма. Этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере».

По сообщению пресс-службы УМВД, следствие еще продолжается. Подозреваемый задержан, и вскоре ему выберут меру пресечения.

ИА «Орелград»