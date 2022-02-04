Сироты по суду получат квартиры на 330 миллионов рублей

4.2.2022 | 6:03 Закон и порядок, Новости

Губернатор Клычков утвердил распределение субвенций.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в распределение субвенций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Речь идет о деньгах, выделяемых из бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. В постановлении губернатора обращает на себя внимание раздел, предусматривающий выделение денег на приобретение жилья для сирот по вступившим в силу решениям судов.

Так, на 2022 год запланировано выделение 330 миллионов рублей для исполнения судебных решений, вынесенных в пользу сирот в спорах с чиновниками за бесплатное жилье от государства. Самую крупную сумму получит Орел – 139 миллионов рублей. Далее следует Орловский муниципальный округ, для которого предусмотрено более 51 миллиона. На третьем месте оказался город Ливны, который получит почти 18,4 миллиона рублей.  На 2023 и 2024 годы постановлением губернатора на исполнение судебных решений по искам сирот запланировано по 238,98 миллиона рублей.

Напомним, ранее Контрольно-счетная палата Орловской области проверила эффективность бюджетных расходов на приобретение жилья для сирот. Системной проблемой региона аудиторы тогда назвали хроническую  задолженность муниципальных образований перед детьми-сиротами, из-за чего последние, собственно говоря, и обращаются в суды сами либо делают это при поддержке прокуратуры. По данным КСП, в Орловской области за 2019-2020 годы 40 процентов детей-сирот получили жилье именно на основании судебных решений.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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