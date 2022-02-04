В налоговом поле Орла появилась виртуальная реальность

4.2.2022 | 10:30 Новости, Экономика

Почти все налогоплательщики Орла выбрали виртуальный способ общения.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, в 2021 год в территориальные органы этого ведомства поступило более 19,7 тысячи письменных обращений. Причем без малого 18 тысяч из них были оформлены в электронном виде и отправлены налоговикам через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России». Нетрудно подсчитать, что виртуальный способ общения с налоговой службой выбрал уже 91 процент налогоплательщиков региона.

В областной столице процент «виртуальщиков» оказался еще выше. Так, по данным инспекции ФНС России по городу Орла, в прошлом году более 98 процентов всех обращений, поступивших в эту инспекцию, было направлено в электронном виде через вышеуказанные сервисы. Налоговики также подсчитали, что наиболее актуальными в виртуальном пространстве в 2021 году были вопросы получения имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, порядка зачета и возврата излишне уплаченных сумм налогов, споры о налоговой задолженности и консультации, связанные с процедурой налогообложения имущества физических лиц.

«Инспекцией направлены исчерпывающие ответы всем обратившимся в соответствии со сроками, установленными законодательством, — сообщает ИФНС России по городу Орлу и напоминает, что значительный объем информации орловцы могут получить и самостоятельно. С полным перечнем интерактивных сервисов можно ознакомиться на официальном сайте налоговой службы.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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