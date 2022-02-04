В Орле полицейский пострадал, надевая наручники

Травмы стражу порядка нанес нарушитель при задержании.

Дело о «травматическом» задержании нарушителя общественного порядка было рассмотрено судом Советского района города Орла. Решение по нему уже вступило в законную силу и обращено к исполнению. На скамье подсудимых оказался ранее не судимый житель Орла, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что молодой человек применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Произошло это в сентябре 2021 года. Молодой человек около четырех часов утра вышел из ночного клуба «Версаль». Он находился в состоянии алкогольного опьянения, громко и нецензурно выражался, нарушая тем самым общественный порядок. Вразумить его попытался наряд полиции – мимо как раз проходил полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы со стажером. Пеший патруль подошел к нарушителю.

Последний этому явно был не рад. После того, как полицейский потребовал от него прекратить противозаконные действия, молодой человек сначала толкнул полицейского, а затем нанес ему удар кулаком по подбородку. Страж порядка решил задержать хулигана, но тот оказал сопротивление. В результате оба упали на землю. В положении лежа полицейскому удалось надеть наручники на нарушителя, но при этом страж порядка сам был травмирован. Хулиган значительно помял ему руки, повредил пальцы.

Еще на стадии ознакомления с материалами уголовного дела в качестве обвиняемого молодой человек заявил ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке принятия решения. Иными словами, он полностью признал свою вину и рассчитывал на снисхождение при вынесении обвинительного приговора. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»