В Орловской области утвердили требования к качеству похорон

4.2.2022 | 9:00 Новости, Общество

Правила оказания погребальных услуг ввели в Орловском районе.

Власти вновь образованного Орловского муниципального округа продолжают обновлять местную нормативно-правовую базу. На днях администрация этого округа утвердила требования к качеству погребальных услуг. Отметим, что речь идет об услугах, гарантированных гражданам государством. Существует определенный набор таких услуг. А их оказанием на местах занимаются специализированные службы, также определяемые муниципальными властями.

В данном случае требования качества предъявлены, в частности, для такой услуги, как доставка гроба. Согласно постановлению администрации Орловского муниципального округа, для погребения предоставляется гроб, изготовленный из необрезного пиломатериала, обитый снаружи и внутри ситцевой тканью. На крышке гроба должен присутствовать декор в виде креста. Доставка гроба специализированной похоронной службой предусмотрена в пределах муниципального органа, доставляться он должен спецтранспортом родственникам или другим представителям умершего, взявшимся за организацию похорон.

Перевозка гроба с телом умершего должна производиться в границах муниципального округа до кладбища с обязательным соблюдением Правил дорожного движения и в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими требованиями, что подчеркнуто в документе. Сама церемония погребения должна состоять из нескольких этапов: рытья могилы, «забивки крышки гроба», опускания гроба с телом умершего в могилу, засыпки могилы вручную и устройства надмогильного холма высотой 0,5 метра. В случае нарушения данных требований граждане вполне могут жаловаться на муниципальных ритуальщиков в компетентные органы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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