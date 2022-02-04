Всплеск «Омикрона» на Орловщине: 951 заражение коронавирусом за сутки

Пять человек умерли.

За минувшие сутки в Орловской области был зарегистрирован 951 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 143 пациента было госпитализировано. Всего за время пандемии заразилось уже 80 618 человек.

Отметим, что еще 19 января оперштаб отчитывался о 195 зараженных за сутки. Однако, в результате стремительной вспышки омикрон-штамма, эпидемиологическая обстановка в регионе катастрофически ухудшилась.

Выздоровело 322 человека, всего – 69 856.

Умерло пять человек, всего — 1 634.

В России заразилось 12 452 765 (+ 168 201, госпитализировано 17 798) человек. Выздоровело 10 449 181 (+ 58 449) человек. Умерло 334 039 (+ 682) человек.

ИА «Орелград»