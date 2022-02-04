За прошедший год «Социально-культурный фонд развития и инновации» смог собрать пожертвования шестерым орловским детям

4.2.2022 | 15:28 Новости, Общество

Объем адресной помощи составил 353 818 рублей.

За прошедший год «Социально-культурный фонд развития и инновации» смог собрать пожертвования шестерым орловским детям. Объем адресной помощи составил 353 818 рублей.

В сентябре 2020 года в Орловской области начала свою деятельность НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации», который строит свою работу по пяти основным направлениям деятельности.

Одним из них является «Милосердный гражданин», цель направления — поддержка людей в сложных жизненных ситуациях, объединение усилий для помощи нуждающимся, развитие культуры благотворительности.

В рамках направления “Милосердный гражданин” действует постоянная программа «Ты не один», направленная на сбор пожертвований для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для большинства таких людей благотворительная помощь – это не просто сбор средств, а возможность существовать и даже жить.

«Причин жизненного кризиса бывает много, и они индивидуальны. Но, к сожалению, никто не застрахован от этого. Протянуть руку помощи, дать возможность другому что-то изменить в своей жизни – это достойный поступок,» — говорит Сергей Кутенев, Председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

«Важно помнить, что понимание, сопереживание и искреннее желание помочь почти всегда выводят из сложных жизненных ситуаций. Оказывая посильную поддержку нуждающимся, мы духовно становимся богаче и даем реальный шанс на выход из кризиса тем, кто с нами рядом».

Всю информацию об активных сборах можно найти на сайте Фонда – социальныйфонд.рф Там можно отсканировать QR-код, перейти на страницу «Пожертвовать» и принести радость нуждающимся.

Присоединяйтесь! Вместе мы сможем больше!

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