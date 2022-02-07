Из-за курения под Орлом погиб пожилой мужчина

Пожар произошел в субботу рано утром.

В Орловском районе 72-летний пенсионер погиб в результате пожара. По сообщению пресс-службы МЧС, предположительной причиной возгорания было нарушение правил пожарной безопасности при курении.

В субботу в 05.09 стало известно о том, что горит жилой дом в деревне Леженки. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что дом горел изнутри, и огонь мог распространиться на чердачные помещения и соседние строения. Спасатели сразу получили информацию о том, что внутри может находиться человек.

К сожалению, эта информация подтвердилась — внутри было обнаружено тело пожилого человека. Сам дом выгорел изнутри.

ИА «Орелград»