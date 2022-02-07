Из-за курения под Орлом погиб пожилой мужчина

7.2.2022 | 10:55 Новости, Происшествия

Пожар произошел в субботу рано утром.

В Орловском районе 72-летний пенсионер погиб в результате пожара. По сообщению пресс-службы МЧС, предположительной причиной возгорания было нарушение правил пожарной безопасности при курении.

В субботу в 05.09 стало известно о том, что горит жилой дом в деревне Леженки. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что дом горел изнутри, и огонь мог распространиться на чердачные помещения и соседние строения. Спасатели сразу получили информацию о том, что внутри может находиться человек.

К сожалению, эта информация подтвердилась — внутри было обнаружено тело пожилого человека. Сам дом выгорел изнутри.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования