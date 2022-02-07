Орловцам выплатят 3 миллиарда «социальных» рублей

Фонд социального страхования анонсировал выплату пособий.

Как сообщает Орловской отделение Фонда социального страхования РФ, с 1 февраля 2022 года увеличились пособия гражданам, имеющим детей. Речь идет о деньгах, которые выплачиваются именно по линии этого Фонда. Судя по анонсированным цифрам, жителям Орловской области перепадут большие деньги. Например, согласно ведомственной статистике, в настоящий момент около 5 тысяч орловчанок имеют право на получение пособий по уходу за ребенком и в связи с материнством.

В прошлом году на выплату таких пособий региональным отделением Фонда суммарно было направлено более 700 миллиона рублей. А в текущем году сумма, вероятно, будет еще больше. Дело в том, что 27 января 2022 года правительство страны издало постановление №57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году». Согласно этому документу, целый ряд пособий по обязательному социальному страхованию был проиндексирован на 8,4 процента.

«Теперь единовременное пособие при рождении ребенка составляет 20 472,77 рубля, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком — 7 677,81 рубля, — рассказали в Орловском отделении Фонда социального страхования России. — В 2022 году на обеспечение работающих граждан нашего региона указанными видами пособий, с учетом увеличения, Орловским ФСС запланировано порядка 3 миллиардов рублей».

ИА «Орелград»