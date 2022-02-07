Питерцы не смогли продать «Крытый рынок» в Орле

Желающих купить государственное имущество за предложенную цену не нашлось.

Акционерное общество «Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга обнародовало информационное сообщение об итогах продажи государственного имущества Орловской области. Речь идет об электронном аукционе о продаже 100 процентов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Крытый рынок». Он был назначен на 28 января 2022 года, комиссия признала его несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие.

Напомним, что функции организатора продажи акций государственного рынка правительство Орловской области делегировало питерскому АО «Российский аукционный дом», с которым заключило соответствующий договор. Однако даже это не помогло пустить с молотка имущество, о целесообразности продажи которого в Орле до сих пор не утихают споры. Чиновники называют этот рынок убыточным и считают его непрофильным имуществом. Другим кажется странным, что государственный рынок работает в «минус», в то время как его частные конкуренты заметно процветают. Некоторые даже связывают происходящее с некачественным менеджментом со стороны государства, который, возможно, не очень-то и заинтересован в повышении показателей хозяйственной деятельности.

Как уже писал «Орелград», «Крытый рынок» был включен в программу приватизации государственного имущества на 2022 год. Доля, составляющая 100 процентов его уставного капитала, находится в собственности Орловской области. А размер уставного капитала составляет 85 миллионов рублей. Перечень видов основной продукции (работ, услуг): аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Численность работников этого предприятия по состоянию на декабрь 2021 года составляла 3 человека.

«Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующих субъектов, включенного в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов – в реестр не включены, — говорится в конкурсной документации. — Сведения о действующих и установленных при приватизации объектов недвижимости обременениях отсутствуют».

ИА «Орелград»