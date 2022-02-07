Под Орлом кровля жилого дома обрушилась из-за несвоевременной очистки снега

7.2.2022 | 14:02 Новости, Происшествия

Прокуратура проводит проверку.

В поселке Хотынец обрушились перекрытия кровли в многоквартирном доме. Это произошло по адресу улица Привокзальная, 2.

В настоящее время областная прокуратура проводит проверку. По предварительной версии, обрушение произошло из-за несвоевременной очистки снега с крыши здания.

«Для координации действий органов власти и правоохранительных органов на место выехал заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов и работники аппарата прокуратуры региона.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы содержания многоквартирного дома, а также осуществления муниципального жилищного контроля.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИА «Орелград»

 

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