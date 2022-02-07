Работник «УКСа» предложил 2 миллиона, чтобы выйти из СИЗО

Обвиняемого во взяточничестве не отпустили даже под крупный залог.

Орловский областной суд в рассмотрел в судебном заседании материал по апелляционной жалобе защиты Дмитрия Ступаева, сотрудника муниципального казенного учреждения «УКС города Орла», который подозревается в совершении коррупционного преступления. Напомним, уголовное дело в отношении него было заведено в конце прошлого года по ч.5 ст.290 УК РФ. Он был помещен под стражу, в январе Заводской районный суд города Орла продлил ему срок содержания под стражей еще на 2 месяца, то есть до 25 марта 2022 года.

Это постановление и обжаловала в апелляционной инстанции защита обвиняемого. Само дело было возбуждено по факту получения главным специалистом «УКСа» взятки в виде денежных средств в крупном размере, в общей сумме 650 000 рублей. Вознаграждение ему передал представитель фирмы-подрядчика за подписание в пользу взяткодателя актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3 по муниципальному контракту, заключенному по программе благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Обвиняемый был задержан 26 ноября 2021 года, спустя два дня суд заключил его под стражу, а 6 декабря ему было предъявлено обвинение. В облсуде следователь заявил, что оснований для изменения обвиняемому меры пресечения на более мягкую не имеется, поскольку он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, направленного против интересов государственной власти. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. По мнению следствия, осознавая тяжесть содеянного и неизбежность наказания, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда, в том числе за пределы РФ, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства.

В апелляционной жалобе адвокат обвиняемого выразил со всем этим несогласие и просил отменить постановление районного суда «ввиду незаконности, необоснованности». Также он просил изменить обвиняемому меру пресечения на домашний арест или залог в сумме 2 миллиона рублей. Однако облсуд новых обстоятельств, позволяющих поставить под сомнение выводы районного суда, в апелляционной жалобе адвоката не нашел. Постановление Заводского районного суда оставлено без изменения, то есть обвиняемый до конца марта пробудет в СИЗО.

ИА «Орелград»