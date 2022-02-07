Стало известно, как на самом деле исполняются нацпроекты под Орлом

Вопиющий случай выявлен в одной из школ Свердловского района.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Орловской области, вынесено решение об удовлетворении иска прокурора района, поданного в интересах неопределенного круга лиц. В роли ответчиков выступила одна из местных школ и администрация Свердловского района. Данное дело обнажило проблемы, которые сопровождают реализацию нацпроектов в регионе.

Из материалов следует, что ранее прокуратура провела проверку хода ремонта школьного спортивного зала. Было установлено, что муниципальный контракт власти заключили с подрядчиком в сентябре 2021 года по результатам проведенного электронного аукциона. Однако подрядчик оказался нерадивым и не соблюдал предусмотренный график проведения работ. Дошло до того, что в конце декабря 2021 года контракт был расторгнут школой в одностороннем порядке.

«При этом на протяжении длительного времени спортивный зал школы в учебном процессе не задействован, находится в непригодном для занятий состоянии, чем нарушаются права и законные интересы несовершеннолетних учащихся образовательного учреждения, — следует из сообщения суда. — В связи с окончанием финансового года и нарушением сроков выполнения работ финансирование проведения работ по указанному контракту в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 2022 год не запланировано и осуществляться не будет».

Прокурор района просил суд обязать администрацию Свердловского района произвести финансирование работ по ремонту спортивного зала школы, а школу — организовать сам ремонт. Чиновники от образования иск не признали и заявили, что «запланированный в 2021 году ремонт спортивного зала не был проведен по причине одностороннего отказа образовательного учреждения от исполнения муниципального контракта в связи с недобросовестностью подрядной организации». Как бы то ни было, но иск был удовлетворен, школе и райотделу образования отвели три месяца на выполнение ремонта. Срок исполнения решения суда установлен по 30 апреля 2022 года.

ИА «Орелград»